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«Водоканал» Таганрога досрочно завершил ремонт на Донводе

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10 октября в Таганроге будет восстановлено водоснабжение. Специалисты «Водоканала» досрочно завершили ремонтные работы на очистных сооружениях Донского водопровода.

#ЖКХ

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, сейчас идет постепенное заполнение системы водой.

«Знаю, что в некоторых районах города водоснабжение уже восстановлено. До конца суток вода должна вернуться в дома таганрожцев», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что 9 октября специалисты таганрогского «Водоканала» приступили к масштабным работам по замене оборудования на Донском техническом водоводе Д=1420мм. Им нужно было заменить 5 задвижек и около 30 метров трубопроводов. Вода должна была подаваться пониженным давлением до 4 утра 11 октября. Но работы удалось завершить на сутки раньше.

Иллюстрация скрин видео t.me/KambulovaSvetlana

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Таганрогская правда
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