В центре Ростова столкнулись два автомобиля и электробус

24 июля в центре Ростове произошла авария с участием двух автомобилей и электробуса, во время которой пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария случилась в 16.10 в районе дома № 68 на проспекте Буденновском. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» врезался в припаркованную «Газель», после чего машину отбросило на ехавший в попутном направлении электробус, в котором находилось 15 пассажиров.

«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада Приора» и его 20-летняя пассажирка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что автобус с пассажирами из Ростовской области перевернулся в Краснодарском крае.

Фото Госавтоинспекции РО