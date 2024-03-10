Во время серьезной аварии в Ростове пострадали четыре человека

В праздничный день серьезная авария, во время которой пострадали 4 человека, произошла на улице Ростова. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась в десятом часу утра на улице 22-я Линия. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Hyundai ix35», а затем в дорожный знак и здание автомойки. Вторую машину от удара отбросило на ограждение мусорных баков.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры 21 года и 11 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области