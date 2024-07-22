Во время отпуска вынуждены работать 80% жителей Ростовской области. К такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru (онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников в России) и сервиса путешествий МТС Travel.

Жители Дона не могут отказаться от работы в отпуске из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой нагрузки.

Как выяснилось, 33% работающих дончан берут отпуск раз в год и реже, еще 13% ответили, что не помнят, когда были там в последний раз. При этом 50% занятых респондентов ходят в отпуск 2-3 раза в год. Остальные похвалились тем, что отпуск у них – 4-5 раз в год и более. Реже всего в отпуск ходят работники бухгалтерии и финансового сектора, а также специалисты по продажам и обслуживанию клиентов. Чаще всего отдыхать получается у административного персонала и IT-специалистов.

47% работающих россиян (48% на Дону) не могут регулярно брать отпуск, потому что никто из коллег не может выполнить их задачи. Среди других популярных причин — большая нагрузка на работе, ненормированный рабочий график и желание больше зарабатывать.

«Проблема с делегированием обязанностей влияет на то, что почти половине занятых респондентов приходится работать в отпуске. Каждый третий объяснил, что трудится на отдыхе из-за повышенного чувства ответственности. Ещё у трети – большой объем задач, а 24% работают в отпуске, чтобы помочь коллегам. При этом каждый пятый отметил, что им просто нравится их работа», — пишет источник.

45% участников опроса рассказали, что хоть они и не работают в отпуске полноценно, все же им приходится быть на связи с коллегами. Каждый десятый регулярно трудится в отпуске по несколько часов в день, а 20% признались, что иногда уделяют работе целые дни. При этом молодое поколение чаще отказывается от работы во время отдыха, чем старшее — 28% россиян в возрасте 18-24 лет ответили, что никогда не работают в отпуске, а среди сотрудников 45-54 лет — таких лишь 11%.

57% дончан отмечают, что работа в отпуске влияет на их физическое и эмоциональное состояние — у них не получается отдохнуть. Работая в отпуске, дискомфорт испытывают 68% сотрудников в возрасте 25-34 лет и 62% опрошенных в возрасте 35-44 лет. При этом взрослому поколению (45-54 лет) лучше удается совмещать работу и отдых — 58% наслаждаются отпуском, даже выполняя рабочие задачи.

Image by freepik