Во время Монетной недели жители Ростовской области сдали 3,5 тонны мелочи

Больше всего дончане принесли в банки десятирублевых монет.

На Дону подвели итоги Монетной недели, которая проходила с 20 мая по 2 июня по всей России. За время акции жители региона принесли в кассы банков более 685 тыс. монет различного номинала на сумму 3,3 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил почти 3,5 тонны.

Больше всего дончане принесли десятирублевых монет — более 214 тыс. штук. Также активно сдавали металлические деньги номиналом 1 рубль (более 151,2 тыс. штук) и 5 рублей (146,8 тыс. штук).

«По статистике, на каждого жителя нашей страны приходится примерно по 500 монет. Важно, чтобы они не лежали без дела в копилках и кошельках. Ведь мелочь нужна многим организациям для точных расчетов со своими клиентами, — комментирует управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Монетные недели помогают вернуть мелочь в оборот, а также сократить затраты на изготовление новых металлических денег».

Всего за время Монетной недели в этом году россияне сдали в банки-участники 31 миллион монет, вернув в оборот 135 млн рублей. Принесенную мелочь они обменяли на банкноты или пополнили свои счета, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Фото из архива «Таганрогской правды»