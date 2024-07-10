Главная » #Финансы

Во время Монетной недели жители Ростовской области сдали 3,5 тонны мелочи

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Больше всего дончане принесли в банки десятирублевых монет.

#Финансы

На Дону подвели итоги Монетной недели, которая проходила с 20 мая по 2 июня по всей России. За время акции жители региона принесли в кассы банков более 685 тыс. монет различного номинала на сумму 3,3 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил почти 3,5 тонны.

Больше всего дончане принесли десятирублевых монет — более 214 тыс. штук. Также активно сдавали металлические деньги номиналом 1 рубль (более 151,2 тыс. штук) и 5 рублей (146,8 тыс. штук).

«По статистике, на каждого жителя нашей страны приходится примерно по 500 монет. Важно, чтобы они не лежали без дела в копилках и кошельках. Ведь мелочь нужна многим организациям для точных расчетов со своими клиентами, — комментирует управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Монетные недели помогают вернуть мелочь в оборот, а также сократить затраты на изготовление новых металлических денег».

Всего за время Монетной недели в этом году россияне сдали в банки-участники 31 миллион монет, вернув в оборот 135 млн рублей. Принесенную мелочь они обменяли на банкноты или пополнили свои счета, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция банк Банк России деньги Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru