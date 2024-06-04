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Во время аварии под Ростовом пострадала маленькая девочка

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Вчера, 3 июня, под Ростовом во время столкновения легковушки и «УАЗа» пострадал ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария произошла днем на 7 км автодороги «Чалтырь — Большие Салы». По предварительной информации, 40-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Accent» осуществляла маневр обгона перед перекрестком и врезалась в автомобиль «УАЗ-3303», которым управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП получила травмы и была доставлена в больницу пассажирка легкового автомобиля – 5-летняя девочка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на Дону под колесами автомобиля погиб ребенок.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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