Сегодня на Дону под колесами автомобиля погиб ребенок

5-летний мальчик выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованной машины.

О трагическом случае сообщает региональная ГИБДД. Сегодня днем, 3 июня, в городе Новошахтинске, на пересечении улиц Комсомольская и Дзержинского, 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного транспортного средства.

В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО