В субботу, 20 апреля, в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога прошел историко-музыкальный вечер «В век золотой Екатерины», посвященный предстоящему 295-летию со дня рождения российской императрицы Екатерины Великой.

В российской истории лишь два правителя удостоились называться Великими – Петр I и Екатерина II. Первый из них стал отцом-основателем нашего города, при второй Таганрог восстал из руин и превратился из крепости в процветающий торговый порт.

При Екатерине II приобретения России оказались еще большими, нежели при Петре I, причем жертвы за это приносились гораздо меньшие.

В программе историко-музыкального вечера звучали стихи русских поэтов, исторические анекдоты, воспоминания современников. Звучала и музыка в исполнении Таганрогского муниципального камерного оркестра под управлением Александра Гуревича – музыка, которую слушали Екатерина и её окружение. В частности, исполнялись произведения гениальных русских музыкантов Евстигнея Фомина и Дмитрия Бортнянского, для которых матушка императрица стала благодетельницей, способствовавшей раскрытию их великих талантов.

Генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога», депутат городской Думы Елена Сирота после окончания мероприятия поблагодарила его ведущую Аллу Цымбал за очень интересную и содержательную программу.

Владимир Прозоровский, фото автора