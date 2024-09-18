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Во Дворце Алфераки Таганрога звучала музыка Брамса

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В минувшее воскресенье, 15 сентября, таганрогские меломаны собрались в двусветном зале Дворца Алфераки на историко-музыкальный вечер «Скрипичное творчество Иоганнеса Брамса».

Культура

Наполненные драматизмом Первую и Третью сонаты для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса исполнили лауреаты международных конкурсов выпускник МГК им. П.И. Чайковского, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов (фортепиано) и выпускник музыкальной академии «Мan Cesped» и Института «Eduardo Laredo» в Боливии, РГК им. С.В. Рахманинова, помощник концертмейстера Ростовского академического симфонического оркестра Александр Лапич (скрипка). На бис прозвучало «Размышление» Жюля Массне.

До начала концерта состоялась церемония награждения победителей виртуального фотоконкурса «Я в музее». О конкурсе и его итогах мы расскажем в ближайшее время.

Ранее мы рассказали, что таганрожцев приглашают на «Экскурсию по старому кварталу».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора

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Дворец Алфераки концерт культура новости Таганрог
Таганрогская правда
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