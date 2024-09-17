Таганрожцев приглашают на «Экскурсию по старому кварталу»

Таганрогский художественный музей приглашает жителей и гостей города на прогулку — пешеходную «Экскурсию по старому кварталу».
Экскурсии состоятся 18 и 22 сентября в 10 часов по предварительной записи.
«Любимый город Антона Павловича Чехова — Таганрог! Красивый, старинный, он вдохновил писателя на знаменитые на весь мир произведения. До сих пор очарование чеховской эпохи витает в воздухе, растворяясь на улицах с необыкновенной архитектурой. Все это вы увидите на необычной экскурсии, а также узнаете немало интересных фактов о жизни Чехова и истории Таганрога», — рассказали в музее.
Встреча экскурсантов — у здания ТХМ по адресу: ул. Александровская, 56
Телефон для записи: 8 (8634) 38-31-70.
Фото Сергея Плишенко
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