Таганрожцев приглашают на «Экскурсию по старому кварталу»

Таганрогский художественный музей приглашает жителей и гостей города на прогулку — пешеходную «Экскурсию по старому кварталу».

Экскурсии состоятся 18 и 22 сентября в 10 часов по предварительной записи.

«Любимый город Антона Павловича Чехова — Таганрог! Красивый, старинный, он вдохновил писателя на знаменитые на весь мир произведения. До сих пор очарование чеховской эпохи витает в воздухе, растворяясь на улицах с необыкновенной архитектурой. Все это вы увидите на необычной экскурсии, а также узнаете немало интересных фактов о жизни Чехова и истории Таганрога», — рассказали в музее.