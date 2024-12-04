В двусветном зале Дворца Н.Д. Алфераки Таганрога в программе историко-музыкального вечера «О классике и не только» выступят гости нашего города – гитаристы Алексей Северинов, Владимир Золотарев и Алексей Яхонт.

Произведения выдающихся зарубежных и отечественных композиторов XVIII–XXI веков исполнит лауреат первых премий на престижных конкурсах исполнителей гитарный дуэт «Con Brio». Участники ансамбля – заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, преподаватель Ростовского колледжа искусств по классу классической гитары Владимир Золотарев и заведующий отделом народных инструментов ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Алексей Яхонт.

Авторские произведения и переложения для гитары исполнит лауреат международных и всероссийских конкурсов, автор и ведущий проекта «Ступени мастерства», преподаватель по классу классической гитары в Детской музыкальной школы №17 им. А.Г. Рубинштейна (Петергоф) и старший преподаватель кафедры музыкальных дисциплин Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Алексей Северинов.

Концерт состоится 12 декабря в 18.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что экзотический спектакль «Горизонт солнца» можно посмотреть в музее Таганрога.

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