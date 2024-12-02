Экзотический спектакль «Горизонт солнца» можно посмотреть в музее Таганрога

7 декабря, в субботу, Таганрогский художественный музей приглашает зрителей на спектакль театра «Лемакс» (режиссер Василий Егельский) «Горизонт солнца», поставленный по пьесе Анатолия Боженко.

В основе сюжета — египетская история о правлении Эхнатона, длившемся 17 лет (ХIV век до н.э.). Фараону Аменхотепу IV открылась истина, противостоять которой он был не в силах. Себе он взял новое имя – Эхнатон – «угодный Атону», а прекрасный белокаменный город, ставший новой столицей, назвал Ахетатон – «горизонт Атона».

Атон был богом Солнца, известен в эпоху Древнего царства как один из второстепенных богов. Но фараон провозгласил Атона даже не главным богом, а единственным. В новой столице Эхнатон правил вместе с возлюбленной супругой Нефертити, тоже известнейшей и красивейшей из цариц Египта.

Недолгая эпоха единобожия закончилась в Египте вместе с правлением Эхнатона – она слишком опередила свое время. Но эти идеалы будут жить «до тех пор, пока лебедь не станет черным, а ворон – белым, пока горы не сойдут с места и воды не обрушатся в бездну».

«Этот экзотический спектакль – причудливый взгляд на Древний Египет, история о любви и власти, мечте и реальности. Постановка Василия Егельского в какие-то моменты заставит задуматься, в какие-то – даст возможность и погрустить, и улыбнуться и точно никого не оставит равнодушным», — рассказали в ТХМ.

Начало спектакля 2 декабря в 16 часов. Предварительная запись по телефону: 8-906-183-17-20.

Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото на главной театра «Лемакс»