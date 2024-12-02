Главная » Культура

Экзотический спектакль «Горизонт солнца» можно посмотреть в музее Таганрога

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

7 декабря, в субботу, Таганрогский художественный музей приглашает зрителей на спектакль театра «Лемакс» (режиссер Василий Егельский) «Горизонт солнца», поставленный по пьесе Анатолия Боженко.

Культура

В основе сюжета — египетская история о правлении Эхнатона, длившемся 17 лет (ХIV век до н.э.). Фараону Аменхотепу IV открылась истина, противостоять которой он был не в силах. Себе он взял новое имя – Эхнатон – «угодный Атону», а прекрасный белокаменный город, ставший новой столицей,  назвал Ахетатон – «горизонт Атона».

Атон был богом Солнца, известен в эпоху Древнего царства как один из второстепенных богов. Но фараон провозгласил Атона даже не главным богом, а единственным. В новой столице Эхнатон правил вместе с возлюбленной супругой Нефертити, тоже известнейшей и красивейшей из цариц Египта.

Недолгая эпоха единобожия закончилась в Египте вместе с правлением Эхнатона – она слишком опередила свое время. Но эти идеалы будут жить «до тех пор, пока лебедь не станет черным, а ворон – белым, пока горы не сойдут с места и воды не обрушатся в бездну».

«Этот экзотический спектакль – причудливый взгляд на Древний Египет, история о любви и власти, мечте и реальности. Постановка Василия Егельского в какие-то моменты заставит задуматься, в какие-то – даст возможность и погрустить, и улыбнуться и точно никого не оставит равнодушным», — рассказали в ТХМ.

Начало спектакля 2 декабря в 16 часов. Предварительная запись по телефону: 8-906-183-17-20.

Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото на главной театра «Лемакс»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

спектакль Таганрогский художественный музей театральная премьера ТХМ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru