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Во Дворце Алфераки Таганрога выступит дуэт талантливых пианистов

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В предстоящее воскресенье, 26 января, в двусветном зале  Дворца Алфераки Таганрога пройдет концертная программа «Четыре руки, один рояль».

Культура

Музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса и Мориса Равеля исполнит дуэт талантливых пианистов, который существует уже 10 лет. В творческом багаже музыкантов выступление с Ростовским академическим симфоническим оркестром под управлением выдающихся дирижёров – Михаила Леонтьева и Сергея Полтавского.

За роялем будут лауреаты международных конкурсов. Это лауреат премии Юрия Темирканова, пианист, выступавший с ведущими оркестрами мира, среди которых оркестр Мариинского театра, Немецкий Камерный оркестр, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов. А также идейный вдохновитель филармонического абонемента «Час барокко», артистка Ростовского академического симфонического оркестра, доцент кафедры камерного ансамбля РГК им. С.В. Рахманинова Ольга Журавлёва.

Концерт начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что музей Таганрога приглашает на «художественно-музыкальный перелёт над литературным морем».

Фото Сергея Плишенко

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Дворец Алфераки концерт новости пианисты Таганрог
Таганрогская правда
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