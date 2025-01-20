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Музей Таганрога приглашает на «художественно-музыкальный перелёт над литературным морем»

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Новая программа «Гусиный разговор, или Природа заставляет нас летать» Таганрогского художественного музея состоится в рамках декады, посвященной 165-летию со дня рождения А.П. Чехова.

Культура

«Дорогие друзья, совсем скоро Таганрог будет отмечать прекрасную юбилейную дату — 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. А это значит, что мы готовим для вас праздничную встречу — точнее, полет! Вас ждет  художественно-музыкальный перелёт над литературным морем в компании остроумных чеховских… гусей, рассуждающих о важном и актуальном», — приоткрыли завесу необычного мероприятия в ТХМ.

Отмечается, что маршрут «перелёта» включает нежные музыкальные островки, путь к которым укажет талантливый молодой музыкант Даниил Топольский. Порадуют своими выступлениями и другие замечательные артисты.

«Во время «перелёта вы сможете взглянуть на художественный город — «Город Чехова в городе Таганроге». Так мы назвали нашу новую выставку, созданную в честь юбилея Антона Павловича», — рассказали в музее.

Начало программы 26 января в 17.00. Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Справки телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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