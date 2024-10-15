Во Дворце Алфераки Таганрога пройдет вечер классической музыки

В предстоящую субботу, 19 октября, в двусветном зале Дворце Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «С музыкой сквозь пространство и время…».

Для меломанов прозвучат произведения вокальной музыки Джулио Каччини, Винченцо Беллини, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Габриэля Форе, Клода Дебюсси, Имре Кальмана и других зарубежных композиторов.

Классику исполнят лауреаты международных конкурсов, выпускники РГК им. С.В. Рахманинова: Игорь Тавровский (баритон) и Елена Николаева (фортепиано).

Игорь Тавровский – победитель международного конкурса Галины Вишневской в Москве, стажировался в Центре оперного пения Галины Вишневской, в Интернациональном вокально-художественном Институте в Израиле, в Нью-Йоркском оперном театре «Метрополитен Опера», обладатель двух грантов Metropolitan Opera в Manhattan School of Music в Нью-Йорке. Сейчас Игорь Тавровский заведует музыкальной частью старейшего в Ростовской области Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской.

Елена Николаева – член Союза композиторов РФ, директор Новочеркасской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского.

Вечер будет вести историк Людмила Пархоменко. Начало в 18.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что ТНТ начинает показ сериала, в котором снимался актер из Таганрога.

Фото Сергея Плишенко