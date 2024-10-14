ТНТ начинает показ сериала, в котором снимался актер из Таганрога

Комедия жЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой в главных ролях рассказывает историю про доисторических людей, которые попадают в сложные и смешные ситуации. Премьера сериала состоится сегодня, 14 октября, в 20.00, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Режиссёрами проекта выступили Эмиль Никогосян («Идеальная семья», «Чемпионы») и Александр Бойков («Отпуск», «Миша портит все»). Кроме Михаила Галустяна и Светланы Ходченковой в ролях вождей первобытных племен в сериале можно увидеть и таганрожца Никиту Никитина. Он играет персонажа по прозвищу Медведь.

«Сценарий сериала «жЫЫЫзнь» привлек меня тем, что такого в России еще не делали, это история про доисторических людей. Я помню, как в детстве смотрел «Миллион лет до нашей эры» и мне он очень нравился. Я загорелся, когда Эмиль (режиссёр Эмиль Никогосян) предложил мне роль Медведя, я захотел воплотить этот образ в сериале», — рассказывает Никита Никитин.

Режиссер Эмиль Никогосян так описывает свое детище: «В основе сериала — история небольшого первобытного племени, с большим количеством странных персонажей – среди них есть добрые, ленивые, веселые, грустные, хитрые – но они семья, и в трудные минуты всегда поддержат друг друга, а объединяет их трогательный жизнерадостный Вождь».

Актер из Таганрога Никита Никитин поделился своими впечатлениями от участия в съемках и ответил на несколько вопросов о своем персонаже, а также о родном городе Таганроге.

Никита, вашего героя зовут Медведь, опишите его. Какой он по характеру? Есть ли что-то общее между вами?

«Медведь — персонаж, который говорит немного, но очень много рассказывает с помощью эмоций, которые говорят ярче, чем слова. Он всегда слушает своего старшего товарища Глоха, главного охотника, который не дает совершить ошибок и помогает остаться в живых, несмотря на то, что вождь пытается все время как-то усугубить ситуацию. Не думаю, что мы с ним чем-то похожи, кроме того, что эмоции я люблю так же выражать, как и мой персонаж, — мимикой».

Какие впечатления у вас остались от съемочного процесса? Что было самое необычное на съемках?

«От процесса съёмок остались только положительные впечатления, съемочная группа была потрясающая, со многими я знаком, коллеги-актеры поддерживали друг друга, мы много времени старались проводить вместе вне съемок: ужинать либо в игры какие-то играть. Это было просто потрясающе, мы побывали в трёх экспедициях: в Абхазии, в Кабардино-Балкарии, во Владикавказе, ходили в горы там. Когда приехали на съёмки во Владикавказ и увидели декорации места, где живет наше племя, какую колоссальную, работу проделали художники, мы все были потрясены и удивлены, естественно, начали сразу фотографироваться».

Вы родились в городе Таганроге, учились в Ростове-на-Дону, часто ли бываете в родных местах? Где любите гулять? Совсем недавно и Таганрог, и Ростов-на-Дону отметили День города, что пожелаете своим землякам?

«Конечно, хотелось бы чаще бывать в родных местах, но обстоятельства складываются по-другому. У меня родились две прекрасные дочери, двойняшки, Василиса и Любава. Большую часть времени я уделяю им, супруге и, конечно же, работе. Поэтому заранее с нашей профессией нельзя запланировать поездку. А летом, когда есть свободное время, ты просто-напросто не сможешь себе купить билеты на поезд (смеётся). Я был в Таганроге в прошлом году, зачем ехать куда-то, когда можно приехать домой, у нас замечательное Азовское море, река Дон, множество прудов, природа потрясающая.

Всем своим землякам я, конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Не бойтесь идти вперед, даже если против вас будут все. Помните, мёртвая рыба плавает по течению, живая — против», — говорит Никита Никитин.

Сериал «жЫЫЫзнь» стартует сегодня, 14 октября, в 20:00, на ТНТ.

О том, как таганрожец Никита Никитин снимался в другом российском сериале — «Капельник» — читайте здесь.

Источник и фото: редакция канала ТНТ