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Во Дворце Алфераки Таганрога пройдет вечер «Два века с Пушкиным»

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В предстоящий вторник, 4 июня, в Таганроге в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Два века с Пушкиным», посвященный 225-летию со дня рождения великого русского поэта.

Культура

О связи Александра Пушкина с нашим краем расскажет ведущая, старший научный сотрудник Алла Цымбал. На вечере прозвучат произведения поэта в исполнении актера Таганрогского ордена «Знак Почета» театра имени А.П. Чехова Сергея Баринова. Романсы на стихи Александра Пушкина, инструментальную музыку сыграет Таганрогский муниципальный камерный оркестр, художественный руководитель – Александр Гуревич, солистка – Вера Терехова.   

Вечер начнется в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41) в 16.00. Справки по тел.: 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский художественный музей приглашает на спектакль «Моцарт и Сальери».

Фото Сергея Плишенко

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Дворец Алфераки новости праздничный вечер Таганрог
Таганрогская правда
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