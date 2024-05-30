Во Дворце Алфераки Таганрога пройдет вечер «Два века с Пушкиным»

В предстоящий вторник, 4 июня, в Таганроге в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Два века с Пушкиным», посвященный 225-летию со дня рождения великого русского поэта.

О связи Александра Пушкина с нашим краем расскажет ведущая, старший научный сотрудник Алла Цымбал. На вечере прозвучат произведения поэта в исполнении актера Таганрогского ордена «Знак Почета» театра имени А.П. Чехова Сергея Баринова. Романсы на стихи Александра Пушкина, инструментальную музыку сыграет Таганрогский муниципальный камерный оркестр, художественный руководитель – Александр Гуревич, солистка – Вера Терехова.

Вечер начнется в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41) в 16.00. Справки по тел.: 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский художественный музей приглашает на спектакль «Моцарт и Сальери».

Фото Сергея Плишенко