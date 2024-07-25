Таганрогский художественный музей присоединился к акции «Музейная неделя», которую проводит Министерство культуры РФ. С 25 по 31 июля участники СВО и члены их семей могут посетить музей бесплатно.

Целевая аудитория также может побывать на экскурсии «Три века русского искусства» (25-26 июля в 15.00), поучаствовать в интерактивном семейном мероприятии «Казачьи посиделки» (26 июля в 12.00), посетить мастер-класс «Зажги свою свечу» (27 июля в 11.00). Участникам СВО и членам их семей так же предлагают еще две экскурсии – тематическую с сюрпризом «У семейного очага» (27 июля в 15.00) и экскурсию с посещением музейного дворика «Времен связующая нить» (28 июля в 14.00).

Посетителям необходимо предъявить документы, подтверждающие статус участника СВО и члена семьи участника СВО. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте музея.

Ранее мы рассказали, что русско-китайская художественная выставка открылась в Таганроге.

Фото из архива «Таганрогской правды»