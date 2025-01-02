Во Дворце Алфераки Таганрога будет звучать старинная музыка

4 января в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Старинная музыка в Рождество». Гости мероприятия услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Джулио Каччини, Винченцо Беллини, Джованни Батисты Перголези, Алессандро Страделлы, которые перенесут их в эпоху барокко.

Музыкальные шедевры исполнят лауреаты международных конкурсов, выпускники РГК им. С.В. Рахманинова Игорь Тавровский (баритон) и Елена Николаева (фортепиано).

Игорь Тавровский – победитель международного конкурса Галины Вишневской в Москве, стажировался в Центре оперного пения Галины Вишневской, в Интернациональном вокально-художественном Институте в Израиле, в Нью-Йоркском оперном театре «Метрополитен Опера». Сейчас Игорь Тавровский заведует музыкальной частью старейшего в Ростовской области Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской.

Елена Николаева – пианистка, композитор, член Союза композиторов РФ, директор Новочеркасской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского.

В вечере участвует ученица Экспериментальной детской музыкальной школы при Ростовском колледже искусств Алиса Ткаченко (скрипка), класс преподавателя Тамары Макеевой. Ведущей вечера будет историк, заместитель директора Новочеркасской Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского Людмила Пархоменко.

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Билеты можно приобрести в кассе музея со 2 января. В режиме онлайн и по Пушкинской карте – 4 января. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский художественный музей приглашает на Рождественский праздник.

Фото Сергея Плишенко