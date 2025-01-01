Таганрогский художественный музей приглашает на Рождественский праздник

Яркое музейное мероприятие состоится 7 января в 15 часов.
В Светлый праздник Рождества Христова Таганрогский художественный музей приглашает на художественно-музыкальное мероприятие «Яркие краски рождественских мелодий», в котором примут участие студенты эстрадного отделения Таганрогского музыкального колледжа.
«Для вас прозвучат замечательные музыкальные композиции, которые создадут праздничное настроение. Концерт завершится приятным сюрпризом для всех», — рассказали в музее.
Адрес музея: ул. Александровская, 56, предварительная запись по телефону: 8 (8634) 38-31-70.
Фото из архива (donland.ru)
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