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Во Дворце Алфераки Таганрога будет звучать музыка Шопена

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В двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пройдет концерт фортепианной музыки «нежного гения гармонии» Фредерика Шопена.

Культура

Произведения польского композитора, одного из ведущих представителей западноевропейского музыкального романтизма Фредерика Шопена исполнит лауреат международных конкурсов, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов. В творческом багаже пианиста гастроли в городах нашей страны, Европы, Китая и Австралии, выступления со знаменитыми оркестрами и дирижерами.

Концерт состоится 14 декабря в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что экзотический спектакль «Горизонт солнца» можно посмотреть в музее Таганрога.

Фото Сергея Плишенко

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Дворец Алфераки концерт новости Таганрог
Таганрогская правда
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