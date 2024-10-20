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Во Дворце Алфераки Таганрога будет звучать музыка осени

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26 октября в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Цвет настроения – осень». Классическую музыку исполнит муниципальный камерный оркестр под руководством Александра Гуревича.

Культура

Осень всегда была мощным источником вдохновения для поэтов, писателей, художников. Пора ярких красок и увядания, ласкового солнца и дождливых серых дней не оставила равнодушными и музыкантов.

Осенние мотивы оживают в произведениях великих композиторов: мастеров барокко Иоганна Себастьяна Баха и Арканджело Корелли, ярких представителей романтизма – Антонина Дворжака и Яна Сибелиуса, классиков мировой музыки XX века – Альфреда Шнитке и Игоря Стравинского.

Неподвластную времени музыку исполнит Таганрогский муниципальный камерный оркестр (художественный руководитель – Александр Гуревич, концертмейстер – Игорь Тронов), солисты – Вера Терехова (сопрано), студент РГК им. С. В. Рахманинова Иван Корочкин (фортепиано), ученица ДМШ им. П.И. Чайковского Кира Тихокина (виолончель, преподаватель – Александр Третьяков). Вести программу будет Галина Герт.

Начало вечера в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдут гастроли Новгородского театра драмы.

Фото Владимира Прозоровского

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Дворец Алфераки концерт культура новости оркестр Гуревича Таганрог
Таганрогская правда
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