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Во Дворце Алфераки состоится «Музыкальное путешествие» по странам и эпохам

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2 марта в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога планируется «Музыкальное путешествие» по странам и эпохам вместе с дуэтом «Резонанс».

Культура

Век 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Россия и Аргентина, Австрия и Германия, Италия и Испания, Франция и Америка… Меломаны услышат узнаваемые и любимые поколениями произведения знаменитых зарубежных и отечественных композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Джоаккино Россини, Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Петра Чайковского, Александра Гречанинова, Сергея Рахманинова, Александра Розенблата.

Классику исполнит дуэт «Резонанс» – концертмейстер оркестра штаба Южного военного округа, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Дмитрий Верин (кларнет), преподаватель ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Татьяна Казарьянц (фортепиано).

Концерт начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее  по адресу: ул. Фрунзе, 41. Справки по тел.: 8 (8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко

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Дворец Алфераки дуэт Резонанс концерт культура новости Таганрог
Таганрогская правда
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