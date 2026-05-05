Главная » Культура

Во Дворце Алфераки состоится историко-музыкальная программа «И помнит мир спасенный…»

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

В программе примет участие муниципальный Камерный оркестр.

Культура

В Историко-краеведческом музее (Дворец Алфераки) 7 мая пройдет историко-музыкальная программа «И помнит мир спасенный…», приуроченная к предстоящему Дню Победы. О земляках, проявивших себя на фронтах Великой Отечественной войны, о плане «Ольденбург» (также известном как «Зеленая книга» Геринга), а также о значении сохранения исторической памяти в контексте Специальной военной операции расскажет старший научный сотрудник музея Валентина Ратник.  

В программе примут участие муниципальный Камерный оркестр Таганрога (художественный руководитель — Игорь Тронов, солистка — Вера Терехова) и актер театральной шоу-группы «Арлекин» Никита Лемдянов.  

Мероприятие состоится в четверг, 7 мая, в 15.00 по адресу: ул. Фрунзе, 41.

Фото: Таганрогский музей-заповедник

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

День Победы новости Таганрог Таганрогский музей-заповедник
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru