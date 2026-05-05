Во Дворце Алфераки состоится историко-музыкальная программа «И помнит мир спасенный…»

В программе примет участие муниципальный Камерный оркестр.

В Историко-краеведческом музее (Дворец Алфераки) 7 мая пройдет историко-музыкальная программа «И помнит мир спасенный…», приуроченная к предстоящему Дню Победы. О земляках, проявивших себя на фронтах Великой Отечественной войны, о плане «Ольденбург» (также известном как «Зеленая книга» Геринга), а также о значении сохранения исторической памяти в контексте Специальной военной операции расскажет старший научный сотрудник музея Валентина Ратник.

В программе примут участие муниципальный Камерный оркестр Таганрога (художественный руководитель — Игорь Тронов, солистка — Вера Терехова) и актер театральной шоу-группы «Арлекин» Никита Лемдянов.

Мероприятие состоится в четверг, 7 мая, в 15.00 по адресу: ул. Фрунзе, 41.

Фото: Таганрогский музей-заповедник