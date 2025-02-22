В День защитника Отечества в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пойдет публичная лекция «Прерванная мечта». Герои-антифашисты Таганрога».

23 февраля 1943 года – скорбная дата в истории Таганрога. В этот день в Петрушинской балке была расстреляна группа подпольщиков во главе с Семёном Морозовым.

О пионерах-антифашистах из школы № 15 и деятельности Таганрогского подполья расскажет старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника Валентина Ратник.

Мероприятие состоится 23 февраля в 12.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, какие мероприятия пройдут в учреждениях культуры Таганрога 22 и 23 февраля.

Фото donland.ru