Афиша Таганрога: планируем последние февральские выходные

В предстоящие выходные погода в Таганроге будет меняться от более-менее солнечной в субботу до пасмурной и снежной в воскресенье. В любом случае стоит сделать последние зимние выходные этого года запоминающимися и интересными. Не стоит забывать, что городские учреждения культуры подготовили очень много разнообразных мероприятий, на которых стоит побывать.

В Чеховской библиотеке пройдет музыкальная гостиная, посвященная Ивану Василенко. Мастер-классы и другие активности подготовил Таганрогский художественный музей. Музыкальную комедию «Ханума», постановку «Небесный тихоход» и сказку для детей предлагает драматический театр им. А.П. Чехова. Программу «Февраль в ритме джаза» запланировал Литературный музей А.П. Чехова. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

23 февраля в 13 часов – к 130-летию писателя — музыкальная гостиная «Литературная шкатулка Ивана Василенко». Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

22 февраля в 11 часов — интерактивное мероприятие «Аты-баты, шли солдаты» ко Дню защитника Отечества.

23 февраля в 11 часов — мастер-класс для детей «Символы Победы на поздравительных открытках». В 15 часов — художественно-музыкальное мероприятие «Доблесть в сердце, музыка в душе».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

22 февраля в 17 часов – музыкальная комедия «Ханума».

23 января в 17 часов – постановка «Небесный тихоход». А для детей в этот день в 11 часов – сказка «Морозко».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

23 февраля в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Февраль в ритме джаза» с участием квартета Евгения Соколовского.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

22 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «Все заботы бросьте, проходите в гости!» (об обычаях и традициях масленичной недели).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

Выставка «В гостях у муз Дворца Алфераки»: портреты выдающихся личностей, сыгравших большую роль в истории российского государства, Таганрога, и красота интерьера парадного двусветного зала.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

22 февраля в 15 часов — тематическая экскурсия «От руин к славе: роль легендарных адмиралов Федора Апраксина и Алексея Сенявина в судьбе Таганрога».

23 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия ««Мои корабли найдут гавань и море». Таганрог – первая военно-морская база новорожденного флота Петра I».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

22 и 23 февраля в 12 часов – мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Моя Каштанка».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов – выставка «Кукол дивный хоровод». Совместный проект Таганрогского музея-заповедника и Творческого союза художников России. Представлены авторская художественная кукла, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Фото Владимира Прозоровского