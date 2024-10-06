Вместо цветов – игрушки: необычную свадьбу сыграл сотрудник МЧС из Ростовской области

Дознаватель МЧС России из Матвеево-Курганского района Ростовской области Николай Богданов и его супруга Инна недавно сыграли свадьбу. Вместо цветов молодожены попросили гостей дарить им игрушки.

После регистрации в ЗАГСе молодая семья Богдановых с куклами, развивающими играми и мягкими игрушками отправилась в социально-реабилитационный центр для детей.

«Мы хотели разделить наш праздник с ребятами, порадовать их, подарив эмоции и подарки», – делится своей идей Николай.

Подаркам дети, конечно же, были очень рады, а персонал центра немного растерялся – с таким они столкнулись впервые.

«Ребята, в свою очередь, поздравили молодоженов с днем свадьбы и поблагодарили за трогательный поступок и приятный сюрприз», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что игрушек было так много, что часть из них передали воспитанникам другого социально-реабилитационного центра Матвеево-Курганского района. Туда Богдановы наведались через неделю после свадьбы.

Фото: ГУ МЧС России по РО