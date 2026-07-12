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Власти Таганрога скорректировали маршрут автобуса № 73 Б с учетом обращения жителей

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Схемы движения общественного транспорта в городе формируются на основе мнений таганрожцев.

Новости Таганрога

В Таганроге скорректировали схему движения автобусного маршрута № 73 Б «ЖК „Андреевский“ — пл. Авиаторов». Изменения вступили в силу с 11 июля и были приняты после анализа обращений местных жителей. Об этом сообщила в своем канале в «Макс» глава города Светлана Камбулова.

Ранее, после продления маршрута до ЖК «Андреевский», жителям Городка металлургов и улицы 4-я Линия приходилось добираться до нужных точек через этот жилой комплекс, что составляло более 4,5 км и приводило к значительным временным затратам. Теперь путь следования продлён и проходит по улицам: Бакинская, 4-я линия, 1-й Новый переулок, Маршала Жукова, Ростовское шоссе, Генерала Армии Маргелова, Победы и ЖК «Андреевский».

Поделиться мнением об изменениях или оставить конструктивные предложения по работе транспорта можно в Управлении транспорта Таганрога по телефонам: 8 (8634) 39-30-58 и 8 (8634) 36-12-93.

Фото: Сергей Немцев

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новости Светлана Камбулова Таганрог транспорт
Таганрогская правда

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