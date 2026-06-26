Власти Таганрога отреагировали на просьбу водителей привести в порядок ливневку на улице Трудовые резервы

Жители Таганрога обратились к городским властям с просьбой привести в порядок ливневую канализацию на пересечении улиц Трудовые резервы и Спортивной, рядом с лицеем № 28.

По их словам, из-за двух глубоких и неочищенных ливневок во время дождя вода заливает все вокруг так, что не видно дороги, а автомобилисты, пытаясь разъехаться, нередко попадают в канавы.

В администрации города сообщили, что очистка ливневой канализации на данном участке уже запланирована. Работы должны начаться в понедельник, 29 июня.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ремонт дорог еще на восьми улицах начнется в июле.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)