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Власти Таганрога отреагировали на просьбу водителей привести в порядок ливневку на улице Трудовые резервы

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Жители Таганрога обратились к городским властям с просьбой привести в порядок ливневую канализацию на пересечении улиц Трудовые резервы и Спортивной, рядом с лицеем № 28.

#ЖКХ

По их словам, из-за двух глубоких и неочищенных ливневок во время дождя вода заливает все вокруг так, что не видно дороги, а автомобилисты, пытаясь разъехаться, нередко попадают в канавы.

В администрации города сообщили, что очистка ливневой канализации на данном участке уже запланирована. Работы должны начаться в понедельник, 29 июня.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ремонт дорог еще на восьми улицах начнется в июле.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

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ЖКХ новости очистка ливневок Таганрог
Таганрогская правда

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