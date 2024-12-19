Владимир Путин: «Строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря продолжается»

О строительстве транспортного кольца вокруг Азовского моря рассказал 19 декабря на прямой линии Президент РФ Владимир Путин, упомянув Таганрог.

Новую автомобильную дорогу, которая свяжет несколько регионов, продолжают строить.

«Введен в эксплуатацию первый участок этой трассы протяженностью 40 км, от Таганрога до Мариуполя. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму, – четырёхполосное движение со всеми преимуществами для такой трассы», – отметил президент.

И добавил, что вся дорожная сеть Донбасса и Новороссии будет восстановлена.

Напомним, строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для России, обойдется примерно в 500-600 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана до 2030 года. Планируется, что кольцо протяженностью 1400 километров пройдет через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, по крымскому побережью и замкнется в Ростовской области.

Фото kremlin.ru