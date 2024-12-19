Главная » #В стране

Владимир Путин: «Строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря продолжается»

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

О строительстве транспортного кольца вокруг Азовского моря рассказал 19 декабря на прямой линии Президент РФ Владимир Путин, упомянув Таганрог.

#В стране

Новую автомобильную дорогу, которая свяжет несколько регионов, продолжают строить.

«Введен в эксплуатацию первый участок этой трассы протяженностью 40 км, от Таганрога до Мариуполя. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму, – четырёхполосное движение со всеми преимуществами для такой трассы», – отметил президент.

И добавил, что вся дорожная сеть Донбасса и Новороссии будет восстановлена.

Напомним, строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для России, обойдется примерно в 500-600 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана до 2030 года. Планируется, что кольцо протяженностью 1400 километров пройдет через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, по крымскому побережью и замкнется в Ростовской области.

Фото kremlin.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Азовское море Владимир Путин дороги новые регионы прямая линия
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru