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Владимир Путин: новые национальные проекты запустят в 2025 году

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Президент Владимир Путин провёл совещание с представителями правительства. Глава государства обсудил планы по реализации идей, озвученных в послании Федеральному Собранию.

#В стране

Так, пять новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодёжь России», «Экономика данных» и «Продолжительная и активная жизнь», должны быть запущены в 2025 году.

К работе этой нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование каждого национального проекта. Такое планирование должно объединять в одной логике действия всех уровней власти: от федерального до муниципального, — сказал Владимир Путин.

С марта этого года вознаграждение за классное руководство в населенных пунктах с населением до 100 тыс. человек увеличится с 5 до 10 тыс. рублей. Первые повышенные выплаты педагоги получат уже в апреле.

Эта мера поддержки затронет свыше 565 тыс. педагогов, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также по поручению Президента были введены специальные выплаты медработникам первичного звена здравоохранения. Деньги за март будут перечислены в апреле.

В следующем году начнется реализация проекта «Земский работник культуры». Специалист, который отправится на работу в село или малый город, получит выплату 1 млн рублей.

Фото kremlin.ru

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