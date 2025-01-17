17 января свой 50-летний юбилей отмечает почетный читатель Чеховской библиотеки Владимир Дорда, ставший продолжателем благородного дела великих земляков — Чехова и Василенко, юбилеи которых будут отмечать совсем скоро.

За полтора века своей истории Центральная городская публичная библиотека Таганрога трижды обретала друзей, благодаря которым ее фонды активно пополнялись ценнейшими дарами – книгами с автографами авторов-дарителей.

Первым был, конечно, Антон Павлович Чехов, именем которого названа библиотека. Его помощь была настолько значимой, что было даже заведено «Дело Таганрогской городской Управы о пожертвовании книг для Таганрогской городской библиотеки известным писателем уроженцем Таганрога А. П. Чеховым». Согласно описи, библиотека получила от него 2146 книг, в том числе 767 с автографами авторов или дарителей, а также с экслибрисами и факсимиле самого Антона Павловича. В одном из писем Чехову заведующий библиотекой, член городской Управы Павел Федорович Иорданов пишет: «Ваш щедрый дар пробудил интерес к библиотеке и в публике, и в городском общественном управлении, и благодаря Вам скоро наша библиотека займет видное место в ряду публичных библиотек».

Вторым другом стал Иван Дмитриевич Василенко. В 1960-м, в год столетия со дня рождения Антона Павловича Чехова, он опубликовал в «Литературной газете» статью «Пример для нас». «… Я обращаюсь к моим товарищам по перу, писателям и журналистам, а также ко всем авторам, имеющим печатные труды, с призывом направить в ознаменование столетия со дня рождения А. П. Чехова книги своего сочинения с дарственной надписью в таганрогскую библиотеку. Пусть общегородская библиотека на Родине А. П. Чехова по своим книжным фондам будет достойна имени великого писателя, которого любит, почитает вся страна, все прогрессивное человечество».

На статью откликнулись известные писатели, и в библиотеку поступают посылки и передачи с книгами. «В дар библиотеке» — называется часть фонда книгохранилища, в котором собраны книги, подаренные Чеховке. Сам Василенко подарил библиотеке более десяти своих книг. И на каждой — трогательная надпись: «Таганрогской библиотеке имени А. П. Чехова с глубокой признательностью перед памятью моего великого земляка и неизменного учителя».

В 2016 году у Чеховской библиотеки появился новый друг – таганрожец Владимир Дорда. Любовь к литературе родители привили ему с детства. Владимир учился в гимназии № 2 им. А. П. Чехова, а преподавателем по русскому языку и литературе у него была Елена Борисовна Шелухина. Она укрепила любовь к родному языку и родной письменности. Своих книг у Владимира пока что нет, но он обращается к писателям-современникам с призывом дарить книги таганрогской библиотеке. Он, читатель, пишет писателям. И письма оказываются настолько искренними, проникновенными, что его адресаты жертвуют своими авторскими экземплярами, оставляют в них автографы, отправляются на почту, аккуратно упаковывают свои детища в посылки, платят за пересылку собственные деньги… И в Тагагнрог приходят новые дары.

«Владимир Дорда своим делом подтверждает слова Антона Павловича Чехова «Подвижники нужны, как солнце…». Владимир уже много лет тесно сотрудничает с писателями, издательствами, университетами, деятелями культуры, науки, медицины и передает в муниципальные библиотеки Таганрога книги, зачастую уникальные, изданные небольшими тиражами, — отмечает депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы г. Таганрога Татьяна Михеева. — Благодаря его многолетней волонтерской деятельности книжные фонды таганрогских библиотек обогатились более чем на 2200 книг из разных областей знаний (именно книг различных именований: экземпляров – намного больше). Многие из них имеют культурную, социальную и историческую ценность, содержат дарственные надписи, привлекая читателей своей новизной и актуальностью раскрытия тем. Особую значимость представляют специальные книги по медицине для врачей разных категорий, пополнившие коллекцию отдела «Центр естествознания и медицины». Среди них 4-хтомные энциклопедические издания «Педиатрия по Нельсону», «Руководство участкового и семейного врача-педиатра», «Терапевтическая стоматология» под редакцией академика РАН О. О. Якушевича».

Кстати, на основе подаренных Владимиров книг создано три каталога и ведется работа над созданием четвертого. Деятельность Владимира Дорда не остается незамеченной — читатели и библиотекари ценят его усилия и преданность делу.

Ранее мы рассказали, что Таганрог проводит международную акцию «Мир читает Чехова».

Антон САХНОВСКИЙ

Фото со страницы ВК Владимира Дорда