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Таганрог проводит международную акцию «Мир читает Чехова»

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Это новая традиция приурочена к дню рождения писателя.

Новости Таганрога

В января 2025 года исполняется 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, прославившего Таганрог, в котором он родился, на весь мир. В эти дни проводится международная акция «Мир читает Чехова», которая по инициативе Таганрога проводится уже третий год подряд, став одной из молодых традиций. Впервые информационную поддержку акции оказывает Россотрудничество.

«Уверена, что это значительное событие подчеркивает важность культурного наследия Чехова не только для России, но и для мировой литературы. На сегодняшний день более 500 участников из 72 стран записали свои видеоролики, где прочитали отрывки из произведений и писем Антона Павловича на 38 языках мира», — рассказала о ходе чеховской акции глава Таганрога Светлана Камбулова.

Для того, чтобы стать участником акции «Мир читает Чехова», нужно записать двухминутный видеоролик с чтением отрывка из произведений писателя на любом языке и отправить по адресу: world.reads.chekhov@gmail.com. Акция продлится до 15 июля 2025 года. Все видеоролики публикуются в социальных сетях организаторов акции.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Мир читает Чехова новости Таганрог
Таганрогская правда
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