Витамин Е: чем полезен и чем грозит его чрезмерное употребление

Об особенностях употребления витамина Е рассказывает Елена Резник, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета (РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

Витамин Е или токоферол — один из витаминов, который поступает к нам с пищей. Витамин Е — антиоксидант. Антиоксиданты защищают наш организм от свободных радикалов, активных радикалов кислорода, которые могут повреждать мембраны клеток, различные структуры и ткани.

Витамин Е защищает от перекисного окисления липидов или оксидативного стресса, а также способствует нормализации функций различных клеток организма, помогает нормальному функционированию печени и кишечника.

В организм этот витамин Е поступает с растительной пищей, к примеру, в виде растительных масел. Большое количество витамина содержится в подсолнечном, льняном, соевом, тыквенном, кукурузном маслах, в масле из зародышей пшеницы. Также встречается в орехах, семечках, фасоли, горохе. Здесь витамин Е лучше всего усваивается в сыром виде, потому что обработка, например, в микроволновой печи его разрушает. В этих продуктах его не очень много, но здоровому человеку в сутки достаточно 15 мг витамина Е.

Недостаток витамина Е

Недостаток витамина Е и других антиоксидантов может сопровождаться активацией перекисного окисления липидов и повреждением клеток, развитием системного воспаления. Четкой клинической картины недостатка витамина Е в клинической практике не наблюдается.

Витамин Е против неалкогольной жировой болезни печени

Витамин Е оказывает защитное действие против неалкогольной жировой болезни печени. В течение последних 25 лет проводилось большое количество исследований у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Поскольку Витамин Е является антиоксидантом, он может оказывать протективное действие на клетки различных органов и тканей, в том числе на клетки печени. Это было доказано исследованием PIVENS. Поэтому данный витамин вошел в клинические рекомендации Министерства здравоохранения по лечению таких пациентов. Однако он показан не всем пациентам, а только тем, кто имеет прогрессирующий фиброз печени.

Витамин Е в БАДах – чем грозит

В биологически активных добавках витамин Е может быть в достаточно большой дозе. Поскольку это жирорастворимый витамин, мы можем столкнуться с его передозировкой и с неблагоприятными побочными эффектами. В исследованиях описана взаимосвязь витамина E с раком предстательной железы. Использовать бесконтрольно, без назначения врача большие дозы препарата не рекомендуется. Все дозы индивидуальны и перед назначением необходимо проконсультироваться с доктором, чтобы учесть особенности конкретного пациента.

Материал предоставлен пресс-службой РНИМУ им. Н.И. Пирогова, иллюстрация сгенерирована нейросетью Шедеврум