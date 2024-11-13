Нынешняя осень стала урожайной на награды для спортивной семьи Дубовых из Таганрога. Они завоевали золотые и серебряные медали на различных соревнованиях, которые проходили в нашем городе, а также в Ейске и Геленджике.

Владимир Владиславович Дубов – тренер-преподаватель ГБУ ДО РО «СШОР № 13», старший тренер сборной Ростовской области по виндсерфингу. У него немало успешных воспитанников. Среди них сын и дочь тренера — Иван и Александра. Ване – 11 лет, Саше – 13, но выступают они с ребятами старше себя, при этом побеждают.

В первой половине сентября в Ейске на первенстве России по парусному спорту в классе «Парусная доска» в дивизионе до 13 лет «золото» завоевал Иван Дубов, а в дивизионе до 15 лет его старшая сестра Александра Дубова стала серебряным призером.

В конце сентября в Таганроге проходили открытые городские соревнования, которые закрывали морской сезон в Приазовье. Александра в них не участвовала, а Иван, снова соревнуясь наравне со старшими, взял «серебро».

В конце октября – начале ноября состоялась 33-я Международная Геленджикская регата. Геленджик гостеприимно принял международные соревнования вот уже в 33-й раз. На этот раз регата проходила с особым размахом и собрала несколько сотен юных спортсменов в возрасте от 7 лет до 21 года из 35 регионов России, а также из пяти стран ближнего зарубежья. Александра стала победительницей среди девушек до 15 лет, Иван был вторым среди юношей до 13. Но, будем надеяться, главные победы брата и сестры – еще впереди.

Кстати, в спортивной школе олимпийского резерва № 13 продолжается набор в секцию виндсерфинга. Приглашаются мальчики и девочки — хорошо физически подготовленные, умеющие плавать, смелые, любящие море и ветер.

Телефон: 8-928-176-79-40 (тренер-преподаватель Татьяна Викторовна Евтеева).

Ранее мы рассказали, что с начала года спортсмены Таганрога завоевали более 5 тысяч медалей.

Антон СЛОВАКОВ

Фото из семейного архива Дубовых