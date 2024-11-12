За десять месяцев нынешнего года спортсмены Таганрога завоевали 5 354 медали различного достоинства на городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях. Речь об этом шла 11 ноября на встрече заместителя главы городской администрации Ирины Голубевой с представителями спортивной общественности.

Встреча прошла на стадионе «Торпедо». На ней обсуждались итоги работы в области социальной политики, образования и культуры, молодежной политики и спорта. Ирина Голубева отметила, хорошие спортивные достижения Таганрога. В частности, городская команда заняла 2 место в смотре-конкурсе по организации физкультурно-спортивной работы и 3 место в общекомандном зачете Спартакиады Дона – 2024, за что получила награды от регионального Минспорта. Впереди – спартакиада инвалидов. Для подготовки к ней Ирина Голубева передала комплект оборудования для игры в бочче председателю федерации инвалидного спорта Галине Стрельниковой.

Также уже более 16% таганрожцев уже зарегистрировались на сайте комплекса для сдачи норм ГТО, наибольшую активность проявляют дошкольники и школьники.

В 2024 году в Таганроге были обустроены многофункциональные спортивные площадки на улице Морозова, 21 и в переулке Каркасном, 9. Эта работа будет продолжена и в следующем году. В планах – площадка по улице Морозова, 11 и проект по устройству ограждения и видеонаблюдения на площадке по улице Адмирала Крюйса, 2-16. Сейчас продолжается формирование списка проектов инициативного бюджетирования на 2026 год. Ирина Голубева призвала участников встречи активнее пользоваться этим ресурсом для укрепления материально-технической базы спорта и участвовать в грантовых конкурсах.

Ранее мы рассказали, что таганрогские спортсмены привезли медали с областного Первенства по самбо.

Фото tagancity.ru