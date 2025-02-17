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Ветераны Таганрога продолжают получать юбилейные медали в честь 80-летия Победы

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17 февраля юбилейную медаль в честь 80-летия Победы таганроженке Магдалине Борисовне Батюк вручил председатель городской Думы Роман Корякин.

Новости Таганрога

«2025 год — особый в истории России и всего мира, это год 80-летия Победы над нацизмом. Ценой неимоверных жертв и усилий наш народ смог остановить фашизм. Сегодня медаль «80 лет Победы» от имени Президента Российской Федерации В.В. Путина вручил Магдалине Борисовне Батюк. Все тяготы и лишения той страшной войны Магдалина Борисовна испытала на себе будучи ребенком», — рассказал Роман Корякин.

В 1943 году Магдалину Борисовну Батюк с мамой и двумя сестрами угнали на работы в Германию. В дороге эшелон разбомбили. Магдалина Борисовна находилась в трудовом лагере на Украине, в селе Большие Рогачихи. После освобождения населенного пункта Красной Армией вернулась в Таганрог. Уезжала работать в Магнитогорск, потом вновь вернулась в наш город.

«От всей души желаю Магдалине Борисовне, всем нашим ветеранам и участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — подчеркнул Роман Корякин.

Напомним, ранее юбилейные медали ветеранам Дмитрию Ивановичу Гончарову и Василию Александровичу Соклакову вручила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал городской Думы

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80-летие Победы Великая Отечественная война ветераны Роман Корякин
Таганрогская правда
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