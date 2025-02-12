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Глава Таганрога вручила ветеранам юбилейные медали в честь 80-летия Победы

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Награды, учрежденные Президентом России Владимиром Путиным, получат все ветераны Таганрога — участники сражений, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей.

#День Победы

12 февраля глава города Таганрога вручила юбилейные медали Дмитрию Ивановичу Гончарову и Василию Александровичу Соклакову, посетив ветеранов у них дома.

Дмитрию Ивановичу Гончарову было 14 лет, когда началась война. В июне 1944 года он ушел добровольцем в особый восстановительный батальон — связистом. Победу встретил в Германии. После войны окончил строительный техникум и более 40 лет посвятил Таганрогскому авиационному заводу им. Димитрова, пройдя путь от электромонтера до заместителя директора по кадрам и режиму ТАНТК им. Бериева.

Василий Александрович Соклаков — труженик тыла. Месяц назад он отметил 95-летие. Юбилейная медаль стала прекрасным подарком и к его личному празднику тоже. В годы войны Василий Александрович работал в колхозе в Курской области. В Ростовскую область попал по распределению после службы в армии. В Таганроге связал свою жизнь с механическим заводом, проработав там 40 лет. Еще 15 были отданы ТАГМЕТу.

«Все мы знаем, какой ценой досталась Победа тем, кто ковал ее в боях и на трудовом фронте. Уверена, эти награды — не просто признание заслуг и мужества этих людей, но и символ нашей благодарности им», — отметила Светлана Камбулова, поздравляя ветеранов.

Фото: соцсети Светланы Камбуловой

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80-летие Победы Великая Отечественная война ветераны Светлана Камбулова
Таганрогская правда
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