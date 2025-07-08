Ветераны СВО и их семьи совершили захватывающее путешествие по донскому краю

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Волгодонске Наталия Сухорукова и Елена Будянская организовали для 50 подопечных путешествие по Ростовской области.

Сначала автобус с ветеранами СВО и их семьями отправился на «Оленью ферму» в хуторе Листопадов. Там путешественники прикоснулись к дикой природе, покормили оленей, диких кабанов.

После этого подопечные отправились в старинный Храм Рождества Христова в станице Нижнекундрюченской, где за трапезой побеседовали с батюшкой, получили благословение, отдохнули душой.

«Важно не оставлять семьи в стороне и продолжать организовывать их досуг, ведь важнейшим этапом ресоциализации людей, является культурно-досуговая деятельность», — подчеркнули социальные координаторы.

Последним пунктом поездки стала экскурсия по хутору Старозолотовскому. В нем представлены дома, в которых снимали фильм по роману Шолохова «Тихий Дон». На их примере экскурсовод рассказал об особенностях быта казаков и достопримечательностях донского края.

Фото: фонд «Защитники Отечества»