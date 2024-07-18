Отключения электроэнергии коснулись всего юга России

Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге России на фоне высоких температур остаются. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.
По данным «Системного оператора», во вторник в энергосистеме юга РФ был установлен абсолютный исторический максимум потребления мощности — 20 954 МВт, что на 4 МВт больше предыдущего максимума от 13 января 2024 года.
«Мы пытаемся помочь энергосистеме юга России, минимизировав объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним максимумам», — рассказал Евгений Грабчак.
18 июля с 11.13 по команде системного оператора Единой энергетической системы для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения введены в действие меры по временному отключению потребителей.
Отключения уже производятся в Ростове-на-Дону, в течение дня ожидаются в южных и центральных частях области ориентировочно до 19.00 18 июля.
Механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение.
При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.
Виктория Логинова, министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, изображение от evening_tao на Freepik