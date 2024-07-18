Главная » #В стране

Отключения электроэнергии коснулись всего юга России

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге России на фоне высоких температур остаются. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.

#В стране

По данным «Системного оператора», во вторник в энергосистеме юга РФ был установлен абсолютный исторический максимум потребления мощности — 20 954 МВт, что на 4 МВт больше предыдущего максимума от 13 января 2024 года.

«Мы пытаемся помочь энергосистеме юга России, минимизировав объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним максимумам», — рассказал Евгений Грабчак.

18 июля с 11.13 по команде системного оператора Единой энергетической системы для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения введены в действие меры по временному отключению потребителей.

Отключения уже производятся в Ростове-на-Дону, в течение дня ожидаются в южных и центральных частях области ориентировочно до 19.00 18 июля.

Механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение.

При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.

Виктория Логинова, министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, изображение от evening_tao на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

нет света ограничения отключение света энергоснабжение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru