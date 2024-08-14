Вечером в Таганроге произошла авария на улице Лизы Чайкиной

Вечером 13 августа в Таганроге произошла авария на улице Л. Чайкиной, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в 22.35 в районе дома № 33. По предварительной информации, 27-летняя женщина на автомобиле «BYD» не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль «Hyundai Sonata», которым управлял 25-летний водитель.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «ВАЗ» и «Skoda» столкнулись на улице Энергетической.

Фото ВК «Мой Таганрог»