Вечером в Таганроге ограничат движение через переезд на улице Петровской

13 сентября в Таганроге будет ограничено движение через железнодорожный переезд на улице Петровской, 126/113. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

На переезде будут вестись аварийно-путевые ремонтные работы. Поэтому 13 сентября с 20.00 до 23.00 проезд по нему будет прекращен по нечетной стороне. А с 11 часов вечера 13 сентября до шести часов утра 14 сентября движение через переезд закроют по обеим полосам.

Объезд транспортных средств будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

Иллюстрация «Таганрогской правды»