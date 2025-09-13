Главная » Новости Таганрога

Вечером в Таганроге ограничат движение через переезд на улице Петровской

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

13 сентября в Таганроге будет ограничено движение через железнодорожный переезд на улице Петровской, 126/113. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Новости Таганрога

На переезде будут вестись аварийно-путевые ремонтные работы. Поэтому 13 сентября с 20.00 до 23.00 проезд по нему будет прекращен по нечетной стороне. А с 11 часов вечера 13 сентября до шести часов утра 14 сентября движение через переезд закроют по обеим полосам.

Объезд транспортных средств будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на полмесяца перекроют движение в переулке 1-м Новом.

Иллюстрация «Таганрогской правды»

новости ограничение движения переезд Таганрог транспорт
