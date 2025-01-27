26 января в Таганроге произошла авария на улице Чехова, где из-за несоблюдения дистанции столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в 19.25 в районе дома № 337. По предварительной информации, 53-летний водитель Hyundai Grand не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Hyundai Solaris, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате столкновения машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Полицейские уточняют все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге устанавливают обстоятельства драки на улице Петровской.

Фото Госавтоинспекции Таганрога