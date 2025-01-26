В Таганроге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки, которая 25 января произошла в центре города на улице Петровской. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

На видео видно, что во время массовой драки были пострадавшие. Так же был слышен хлопок, похожий на выстрел.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области, инцидент произошел в 05.25 утра. В отдел полиции № 1 поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Петровской. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции, однако участников инцидента на месте происшествия не оказалось. Во время проверки выяснилось, после драки 23-летний местный житель обратился за помощью в медицинское учреждение, госпитализация ему не потребовалась.

«Гражданин был опрошен сотрудниками полиции и пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными, который перерос в драку. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведется поиск других участников данного инцидента», — пишет источник.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Фото скрин видео группы «ЧП Таганрог»