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Вечером в реке Дон утонул 60-летний мужчина

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24 июля в Ростовской области в реке Дон утонул 60-летний мужчина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия случилась около шести часов вечера в Усть-Донецком районе.

«60-летний мужчина решил искупаться в реке Дон, поплыл, а на берег уже не вернулся. Его тело достали из воды спасатели», — пишет источник.

Напомним, что только на минувшей неделе в водоемах Ростовской области утонули девять человек, в том числе один ребенок. Спасатели напоминают жителям донского региона о том, что отдыхая у воды нельзя:

  • оставлять детей без присмотра; 
  • заходить в воду в незнакомом месте;  
  • заплывать за буйки и ограждения;  
  • купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Так же не следует игнорировать установленные на берегу знаки.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в реке Миус утонул мужчина. 

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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