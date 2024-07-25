Вечером в реке Дон утонул 60-летний мужчина

24 июля в Ростовской области в реке Дон утонул 60-летний мужчина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия случилась около шести часов вечера в Усть-Донецком районе.

«60-летний мужчина решил искупаться в реке Дон, поплыл, а на берег уже не вернулся. Его тело достали из воды спасатели», — пишет источник.

Напомним, что только на минувшей неделе в водоемах Ростовской области утонули девять человек, в том числе один ребенок. Спасатели напоминают жителям донского региона о том, что отдыхая у воды нельзя:

оставлять детей без присмотра;

заходить в воду в незнакомом месте;

заплывать за буйки и ограждения;

купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Так же не следует игнорировать установленные на берегу знаки.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в реке Миус утонул мужчина.

Фото ГУ МЧС по РО