Вечером в реке Дон утонул 60-летний мужчина

24 июля в Ростовской области в реке Дон утонул 60-летний мужчина, сообщает региональное ГУ МЧС.
Трагедия случилась около шести часов вечера в Усть-Донецком районе.
«60-летний мужчина решил искупаться в реке Дон, поплыл, а на берег уже не вернулся. Его тело достали из воды спасатели», — пишет источник.
Напомним, что только на минувшей неделе в водоемах Ростовской области утонули девять человек, в том числе один ребенок. Спасатели напоминают жителям донского региона о том, что отдыхая у воды нельзя:
- оставлять детей без присмотра;
- заходить в воду в незнакомом месте;
- заплывать за буйки и ограждения;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Так же не следует игнорировать установленные на берегу знаки.
Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в реке Миус утонул мужчина.
Фото ГУ МЧС по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».