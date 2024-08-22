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Вечером 22 августа на Ростовскую область надвигается гроза

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В ближайшее время в Ростовской области может заметно испортиться погода. Вечером 22 августа штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

По данным Росгидромета, с 21.00 и до конца суток 22 августа, в течение суток 23 августа местами в донском регионе ожидается комплекс метеорологических явлений. Прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно рекомендует не парковать машины рядом с линиями электропередач, деревьями и щитами рекламы. В случае чрезвычайных ситуаций нужно набрать номер «112».

Фото Сергея Плишенко

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новости Ростовская область штормовое предупреждение
Таганрогская правда
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