Сегодня, 2 июня, в некоторых районах Ростовской области к вечеру может сильно испортиться погода. О продлении штормового предупреждения сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, до конца суток 2 июня, а также ночью и утром 3 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. Возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.

Спасатели советуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При возникновении опасной ситуации вызвать помощь можно по телефону 112.

Фото Сергея Плишенко