Вечер музыки «Барокко – Необарокко» пройдет в музее Таганрога

В следующее воскресенье, 19 января, во Дворце Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Барокко – Необарокко». Любители инструментальной музыки услышат произведения выдающихся мастеров XVIII – XX веков.

Прозвучат мелодии одного из самых известных композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, обращавшегося к этому причудливому стилю Людвига ван Бетховена, а также представителя необарокко Игоря Стравинского.

Классику исполнят талантливые музыканты — лауреат премии Юрия Темирканова, многократный лауреат международных конкурсов, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов (фортепиано), выпускник музыкальной академии «Мan Cesped» и Института «Eduardo Laredo» в Боливии, РГК им. С.В. Рахманинова, помощник концертмейстера Ростовского академического симфонического оркестра Александр Лапич (скрипка).

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Билеты можно приобрести в кассе музея и на сайте «Вмузей». Справки по телефону: 8(8634)38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась выставка известных мастеров второй половины ХХ века.

Фото из архива