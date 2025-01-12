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Вечер музыки «Барокко – Необарокко» пройдет в музее Таганрога

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В следующее воскресенье, 19 января, во Дворце Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Барокко – Необарокко». Любители инструментальной музыки услышат произведения выдающихся мастеров XVIII – XX веков.

Культура

Прозвучат мелодии одного из самых известных композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, обращавшегося к этому причудливому стилю Людвига ван Бетховена, а также представителя необарокко Игоря Стравинского.

Классику исполнят талантливые музыканты — лауреат премии Юрия Темирканова, многократный лауреат международных конкурсов, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов (фортепиано), выпускник музыкальной академии «Мan Cesped» и Института «Eduardo Laredo» в Боливии, РГК им. С.В. Рахманинова, помощник концертмейстера Ростовского академического симфонического оркестра Александр Лапич (скрипка).

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Билеты можно приобрести в кассе музея и на сайте «Вмузей». Справки по телефону: 8(8634)38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась выставка  известных мастеров второй половины ХХ века.

Фото из архива

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Дворец Алфераки культура музыкальный вечер новости Таганрог
Таганрогская правда
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