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В Таганроге открылась выставка  известных мастеров второй половины ХХ века

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В арт-цоколе Таганрогского художественного музея начала работу выставка пейзажей  «Зима рассказывает сказки». Она знакомит посетителей с работами известных мастеров второй половины ХХ века, такими как Кугач, Бритов, Лубянов, Черняев и многими другими.

Культура

Нынешняя зима пока не балует таганрожцев снегом. А представленные на выставке картины с удивительной точностью и тонкостью передают всю прелесть зимней природы. Холодные, приглушенные тона картин создают ощущение тишины и покоя, словно время замедляет свой бег. Каждый холст – это окно в другой мир, где царит морозная свежесть и безмолвие заснеженных лесов, где хрустит снег под ногами и завораживает сияющий иней на ветвях деревьев. В этих пейзажах можно почувствовать и холодный восторг от зимней красоты, и тихую грусть по ушедшему лету, и ожидание скорого весеннего пробуждения.

Выставка «Зима рассказывает сказки» дарит возможность зрителю насладиться красотой зимней поры и почувствовать ее особенное очарование. Она проходит в здании музея на улице Александровской, 56. Телефон для справок: 8(8634)38-31-70.

Ранее мы рассказали, что в Театре теней Таганрогского художественного музея покажут чеховскую «Каштанку».

Фото из архива

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Таганрогская правда
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