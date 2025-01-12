В арт-цоколе Таганрогского художественного музея начала работу выставка пейзажей «Зима рассказывает сказки». Она знакомит посетителей с работами известных мастеров второй половины ХХ века, такими как Кугач, Бритов, Лубянов, Черняев и многими другими.

Нынешняя зима пока не балует таганрожцев снегом. А представленные на выставке картины с удивительной точностью и тонкостью передают всю прелесть зимней природы. Холодные, приглушенные тона картин создают ощущение тишины и покоя, словно время замедляет свой бег. Каждый холст – это окно в другой мир, где царит морозная свежесть и безмолвие заснеженных лесов, где хрустит снег под ногами и завораживает сияющий иней на ветвях деревьев. В этих пейзажах можно почувствовать и холодный восторг от зимней красоты, и тихую грусть по ушедшему лету, и ожидание скорого весеннего пробуждения.

Выставка «Зима рассказывает сказки» дарит возможность зрителю насладиться красотой зимней поры и почувствовать ее особенное очарование. Она проходит в здании музея на улице Александровской, 56. Телефон для справок: 8(8634)38-31-70.

Ранее мы рассказали, что в Театре теней Таганрогского художественного музея покажут чеховскую «Каштанку».

Фото из архива