«Вебер»: треть россиян предпочитают летом внутренний туризм

Социологическое агентство «Вебер» делится мнением жителей России об их туристических привычках.



Примерно каждый третий россиянин выбирает путешествия по нашей стране во время летнего отпуска.



В первую очередь, путешествовать по России наших соотечественников мотивируют природные красоты. Тех, кто предпочитает любоваться родными просторами, набралось целых 62%. Треть выбирает туризм внутри страны из-за доступности цен, а каждого пятого привлекает доступность транспортная.



Среди мест, которые хотели бы посетить россияне в свой отпуск вошли: Байкал, Алтай, Дальний Восток, Карелия, Крым и Санкт-Петербург.



Кстати, за последние пять лет наши сограждане заметили улучшения в отечественной туротрасли. Так 38% довольны сервисом, 41% — инфраструктурой. А четверть опрошенных изменений не заметили.

Напомним, «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Фото Сергея Плишенко