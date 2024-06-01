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«Вебер»: треть россиян предпочитают летом внутренний туризм

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Социологическое агентство «Вебер» делится мнением жителей России об их туристических привычках.

Примерно каждый третий россиянин выбирает путешествия по нашей стране во время летнего отпуска.

В первую очередь, путешествовать по России наших соотечественников мотивируют природные красоты. Тех, кто предпочитает любоваться родными просторами, набралось целых 62%. Треть выбирает туризм внутри страны из-за доступности цен, а каждого пятого привлекает доступность транспортная.

Среди мест, которые хотели бы посетить россияне в свой отпуск вошли: Байкал, Алтай, Дальний Восток, Карелия, Крым и Санкт-Петербург.

Кстати, за последние пять лет наши сограждане заметили улучшения в отечественной туротрасли. Так 38% довольны сервисом, 41% — инфраструктурой. А четверть опрошенных изменений не заметили.

#В стране

Напомним, «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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